Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом
Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла забавное видео с любимцем посетителей новосибирского зоопарка — манулом. В этот раз в кадр попал звереныш-подросток, который оказался очень общительным и весьма любопытным. В отличие от своих суровых и вечно недовольных собратьев, этот манул, с добрым и искренним взглядом может стать душой любой компании.
— Этот манульчик, его воспитывала домашняя кошка, у него немного загнутый хвостик. Он очень смелый и любопытный. Подходит, смотрит с интересом, — рассказала о мануле Анна Новоикова.
Манульчик не только был рад пообщаться с посетителями зоопарка, подходя поближе к клетке, но и с интересом наблюдал за голубем, который спокойно разгуливал в это время по территории зоопарка. Хотя, возможно, как раз в этот момент в нем проснулся хищник, преследующий добычу.
Манул растрогал сибиряков наивным взглядом.
ИСТОЧНИК KP.RU