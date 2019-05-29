2019-05-29T09:22:43+03:00
Дом. Семья

Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом

Подросток манула с интересом общается с посетителями зоопарка, проявляя несвойственное им дружелюбие
Надежда ЯРКОВА
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Молодой манул проявил доброжелательность и интерес к публике в зоопарке. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.Молодой манул проявил доброжелательность и интерес к публике в зоопарке. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.
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Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла забавное видео с любимцем посетителей новосибирского зоопарка — манулом. В этот раз в кадр попал звереныш-подросток, который оказался очень общительным и весьма любопытным. В отличие от своих суровых и вечно недовольных собратьев, этот манул, с добрым и искренним взглядом может стать душой любой компании.

— Этот манульчик, его воспитывала домашняя кошка, у него немного загнутый хвостик. Он очень смелый и любопытный. Подходит, смотрит с интересом, — рассказала о мануле Анна Новоикова.

Манульчик не только был рад пообщаться с посетителями зоопарка, подходя поближе к клетке, но и с интересом наблюдал за голубем, который спокойно разгуливал в это время по территории зоопарка. Хотя, возможно, как раз в этот момент в нем проснулся хищник, преследующий добычу.

Манул растрогал сибиряков наивным взглядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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