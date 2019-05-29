2019-05-29T08:40:13+03:00
Общество

Ассоциация руководителей отмечает юбилей — 30 лет

Новосибирская ассоциация решает актуальные вопросы в отраслевой экономике
Ульяна ДЖАНКОВА
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Галина Гриднева поблагодарила участников праздника за совместную работу и вручила кубок руководителям МАРПГалина Гриднева поблагодарила участников праздника за совместную работу и вручила кубок руководителям МАРПФото: Даба ДАБАЕВ
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МАРП (Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий) создана в 1989 году. Бизнес-сообщество объединило 450 руководителей предприятий. В ассоциации представлены практически все отрасли экономики: машиностроение, электротехнической, авиационной и оборонной промышленности, сельхозтоваропроизводители, энергетики, банки, разработчики научно-технической продукции, медики, аудиторы, страховщики, строители, вузы, турфирмы и так далее. Новосибирская МАРП объединила руководителей бизнеса более чем из 60-ти городов Сибири и Дальнего Востока.

Ассоциация создавалась во времена, когда в стране не было стабильности. Как отмечают в бизнес-сообществе, тогда само время диктовало — надо объединяться и сообща решать проблемы.

Те принципы, которые изначально заложены в основе ассоциации, актуальны и по сей день. Кооперация руководителей предприятий призвана доносить до власти проблемы промышленников.

Многие руководители предприятий являются членами Общественной палаты Новосибирской области. Председатель Галина Гриднева поблагодарила бизнес-сообщество за совместную работу в рамках социальных проектов и благотворительности, а также за значимый вклад в вопросах поддержки и развития малого, среднего и социального предпринимательства.

— Мы учредили свою награду — кубок. И вручаем его исключительно победителям. Первый такой — у губернатора области Андрея Травникова, второй — у председателя МАРП Сергея Карпекина. Кубок — это символ победы, победы всех предприятий области. Ассоциация не формальный орган, это настоящее бизнес-сообщество, которое составляют могучие по интеллекту, целеустремленности и умению сосредотачиваться руководители, — отметила Галина Гриднева.

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий являлась инициатором создания регионального фонда развития промышленности и позднее его докапитализации. Так, объем средств в фонде в 2019 году увеличится до 100 миллионов рублей, в 2018 году — было с 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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