Сработали подушки безопасности: в Новосибирске «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-29T07:12:59+03:00

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ДТП произошло сегодня, 29 мая в Дзержинском районе, где машина протаранила киоск с шаурмой рядом с остановкой.

— Утром на пересечении улицы Королева и проспекта Дзержинского. Водитель за рулем Nissan Primera не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на встречную полосу движения. После этого машина врезалась в киоск по продаже шаурмы, находящийся рядом с остановкой, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

"Ниссан" протаранил киоск с шаурмой на остановке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, в седане сработали подушки безопасности, однако это не уберегло водителя от увечий — ему потребовалась медицинская помощь. Никто из пешеходов не пострадал.

Для новосибирцев ДТП с участием киоска шаурмы стало поводом для шуток. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Я надеюсь, ни одна шаурма не пострадала.

— Ты не ты — когда голоден!

— Две сырные и одну классическую с собой, пожалуйста.

— Походу в шаурму мяса мало положили, вот и мстит.

В машине после ДТП сработали подушки безопасности.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU