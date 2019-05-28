Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»
Спустя двое суток после трагедии в селе Вторая Петропавловка полицейские рассказали о семье, где трое детей погибли на пожаре:
- Указанная семья на профилактическом учёте в органах внутренних дел не состояла, информации из органов и ведомств системы профилактики о социально-опасном положении данной семьи, а также о выявленных фактах нахождения детей без надзора законных представителей не поступало, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Такое может произойти в любой семье» - трагедию в Венгеровском районе прокомментировали слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Вот только односельчане настаивают на другом: 20-летняя мать, как уверяют ее соседи, частенько бросала сына и двух дочек одних дома, а сама шла к друзьям. Вот и в день трагедии она ушла за молоком, а детей оставила со своим младшим братом. По версии следствия, именно в этот момент один из ребятишек игрался со спичками и начался пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU