Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-28T16:04:50+03:00

В полиции уверяют, что к маме детей нареканий не было. Фото: соцсети.

Правоохранители уверяют, что родители сгоревших заживо детей их без присмотра не оставляли

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Спустя двое суток после трагедии в селе Вторая Петропавловка полицейские рассказали о семье, где трое детей погибли на пожаре:

- Указанная семья на профилактическом учёте в органах внутренних дел не состояла, информации из органов и ведомств системы профилактики о социально-опасном положении данной семьи, а также о выявленных фактах нахождения детей без надзора законных представителей не поступало, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Такое может произойти в любой семье» - трагедию в Венгеровском районе прокомментировали слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Вот только односельчане настаивают на другом: 20-летняя мать, как уверяют ее соседи, частенько бросала сына и двух дочек одних дома, а сама шла к друзьям. Вот и в день трагедии она ушла за молоком, а детей оставила со своим младшим братом. По версии следствия, именно в этот момент один из ребятишек игрался со спичками и начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU