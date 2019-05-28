2019-05-28T10:43:46+03:00
Наука

Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники

Новосибирцу удалось сфотографировать их первый полет
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирскому фотографу удалось сделать снимки спутников Илона Маска. Фото: Павел Осокин.Новосибирскому фотографу удалось сделать снимки спутников Илона Маска. Фото: Павел Осокин.
Изменить размер текста:

Фотографу Павлу Осокину по-настоящему повезло: ему удалось сделать снимки пролетающих над Новосибирском спутников Илона Маска. Правда, чтобы все получилось, Павлу пришлось ночью приехать на Центральный пляж в Академгородке.

— Спутники Starlink в первый раз в космосе, и потому пока держатся вместе. Узнав о месте и времени их пролета, я сверился с картой облаков и поехал сначала к оперному театру, — описывает процесс Павел. — Но там из-за облаков ничего не было видно, так что хорошим вариантом оставался пляж. И как только приехал, сразу увидел, как они летят.

Но опять случилачь неприятность, правда, немного другого характера:

— Трубка 15, прицел 120, батарея, огонь! Бац! Настройки фото оказались сначала далеки от нужных, — рассказывает Павел. — Поэтому ждали следующий заход где-то полтора часа. Зато в три часа ночи пристрелка прошла удачно, и кадры получились.

Напомним, Starlink — проект системы околоземных спутников компании SpaceX Илона Маска. Его цель — создание дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

Для этого новосибирец ночью уехал на пляж в Академгородке. Фото: Павел Осокин.

Для этого новосибирец ночью уехал на пляж в Академгородке. Фото: Павел Осокин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»
Остались без работы: 45 сотрудников авиазавода имени Чкалова попали под сокращение
«Самолет вошел в пике и ударился о землю»: Германия опубликовала отчет о крушении борта совладельца S7 Натальи Филевой
Представителям Евросоюза показали, как работают новосибирские общественники
Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут подростка с серо-зелеными глазами
«Это нормально вообще?»: сибирячке продали букет из гнилых роз на зубочистках
Гол не помог: Тарасенко забил свою первую шайбу в финале Кубка Стенли
Снес столб и помял машины: нетрезвый водитель устроил массовое ДТП ночью на Первомайке
Три ограбления за день: в Новосибирске ищут налетчика на микрокредитные фирмы
Погода на день в Новосибирске: 28 мая потеплеет до плюс 23 градусов
«Это не шутка?»: Анна Терешкова объяснила, почему у яблонь «Рудольф» на набережной оторвут цветки
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек