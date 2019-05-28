Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-28T10:43:46+03:00

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Фотографу Павлу Осокину по-настоящему повезло: ему удалось сделать снимки пролетающих над Новосибирском спутников Илона Маска. Правда, чтобы все получилось, Павлу пришлось ночью приехать на Центральный пляж в Академгородке.

— Спутники Starlink в первый раз в космосе, и потому пока держатся вместе. Узнав о месте и времени их пролета, я сверился с картой облаков и поехал сначала к оперному театру, — описывает процесс Павел. — Но там из-за облаков ничего не было видно, так что хорошим вариантом оставался пляж. И как только приехал, сразу увидел, как они летят.

Но опять случилачь неприятность, правда, немного другого характера:

— Трубка 15, прицел 120, батарея, огонь! Бац! Настройки фото оказались сначала далеки от нужных, — рассказывает Павел. — Поэтому ждали следующий заход где-то полтора часа. Зато в три часа ночи пристрелка прошла удачно, и кадры получились.

Напомним, Starlink — проект системы околоземных спутников компании SpaceX Илона Маска. Его цель — создание дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

Для этого новосибирец ночью уехал на пляж в Академгородке. Фото: Павел Осокин.

ИСТОЧНИК KP.RU