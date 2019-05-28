2019-05-28T08:14:44+03:00
Общество

Представителям Евросоюза показали, как работают новосибирские общественники

Иностранцам рассказали о принципах формирования Общественной палаты в регионе, а также познакомили с основными направлениями работы
Екатерина КОМЯКОВА
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В рамках визита представители Евросоюза смогли плотно пообщаться с представителями разных общественных организаций.В рамках визита представители Евросоюза смогли плотно пообщаться с представителями разных общественных организаций.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Новосибирске побывала делегация представителей Евросоюза, а также посольств разных государств. Члены Комиссии Общественной палаты Новосибирской области по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата организовали встречу с делегацией, на которой присутствовали члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области, представители некоммерческого сектора. Главная задача — показать мировому сообществу глубину и качество работы общественных сил в субъектах Российской федерации на примере нашего региона. Делегация побывала в новосибирском Технопарке, Академии наук, а также оценила некоторые проекты, реализованные в рамках федеральной программы Комфортная городская среда.

— Основная тема наших дискуссий — насколько активно общественные организации участвуют в деятельности государственных органов. Им интересно, могут ли общественные институты принимать участие в федеральных программах, — рассказывает председатель Комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Мавлюда Джурабаева. — Своей работой и на собственных примерах, мы показали, насколько серьезно выстроены наши отношения с органами исполнительной власти. Мы ведем свои рабочие мероприятия в составе общественных советов при региональных органах исполнительной власти, кроме этого мы используем все возможности, чтобы участвовать в государственных проектах, федеральных программах. К примеру, конкретно мы участвовали в реализации проекта «Парки малых городов». У нас есть малые парковые зоны, и они признаны лучшими на территории страны.

Представителям Евросоюза объяснили, как проходят выборы членов в Общественную палату и как происходит взаимодействие с властями.

В рамках визита представители Евросоюза смогли плотно пообщаться с представителями разных общественных организаций, в том числе работающих с инвалидами, детьми с заболеванием диабета. Они задали свои узкие вопросы, и нашли общие точки соприкосновения.

Главная задача — показать мировому сообществу глубину и качество работы общественных сил. Фото: Даба ДАБАЕВ

Главная задача — показать мировому сообществу глубину и качество работы общественных сил.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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