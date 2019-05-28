Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут подростка с серо-зелеными глазами

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-28T08:01:07+03:00

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В Новосибирской области пропал 16-летний Сергей Планков. 16 апреля, в полдень, он ушел из дома в селе Лебедевка по улице Зеленая, 11, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

— Приметы: на вид около 17 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые с длинной челкой, макушка коротко стрижена, — говорится в ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

В день пропажи подросток был одет в ветровку цвета «хаки» с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки «Фила» и бордовую футболку с надписью желтого цвета.

Волонтеры добавили, что у парня был с собой сотовый телефон, но сейчас он не доступен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Планкова, волонтеры просят обращаться в полицию пор телефону 112, либо в «ДоброСпас Новосибирск» по следующим номерам: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

Парень достаточно высокий, его рост 180 сантиметров. Фото: содружество волонтеров «ДоброСпас Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU