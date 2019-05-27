«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж

27 Май 16:52 2019-05-27T20:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

История с продажей дома у актера из Новосибирска Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце тянется уже несколько месяцев. Видимо, из-за высокой цены (артисты просят за дом площадью 350 квадратных метров 20,8 миллиона рублей) покупателей немного. Поэтому Павел Прилучный даже выложил в своем «Инстаграме» ролик о продаже коттеджа. А корреспонденты «Комсомолки» связались с риелтором пары, чтобы выяснить, почему звездная семья переехала и что можно найти в их старом доме в коттеджном поселке Панорамы. Как оказалось, причина продажи проста: у семьи есть новое жилье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711265" frameborder="0"></iframe> Павел Прилучный продает свой дом.

- Их новый дом в два раза больше коттеджа, который они продают, - рассказал риелтор Виктор. – Находится он намного ближе к Мосфильму, чем прошлое жилье, так что смысла содержать второй коттедж нет.

Рассказал риелтор и о том, что можно найти в старом доме актера с шестью комнатами (в их числе – кухня с камином) и двумя туалетами:

Так выглядит зал Прилучных. Фото: www.avito.ru

- Павел лично контролировал строительство дома, так что много идей в панировке коттеджа принадлежат ему. На участке построена баня, есть детская площадка, посажены туи, серебристые «новогодние» ели из Германии, кустарники. Всю мебель семья тоже оставит: новые владельцы смогут въехать туда без лишних хлопот, - уверяет Виктор.

Сам Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его дом до конца июня. Только вот какую именно, артист не озвучил.

А это - кухня актеров. Фото: www.avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU