2019-05-27T10:15:25+03:00
Общество

«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки

Будка для собаки сделана в необычной форме — фуллерен
Надежда ЯРКОВА
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Иван думает о производстве таких же форм детских домиков. Фото: Иван Мазуренко.Иван думает о производстве таких же форм детских домиков. Фото: Иван Мазуренко.
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Конурен, шаруна, космобудка — новосибирец пока не придумал название для «молекулярного» жилища собаки.

— Сделал фуллереновую будку в минувшие выходные, ей еще не придумано название. А форма такая, потому что я занимаюсь строительством полнокупольных домов, представляю компанию NeoDome, и когда встал вопрос о новой будке для собаки моей мамы, поскольку старая уже была непригодна для жилья, развалилась, решил сделать ее сам и форму выбрал именно такую, — рассказал «КП» — Новосибирск» Иван Мазуренко.

Сейчас жилищу для пса по кличке Счастье придумывают название. Фото: Иван Мазуренко.

Сейчас жилищу для пса по кличке Счастье придумывают название. Фото: Иван Мазуренко.

Он уточнил, что в будке теперь будет жить пес по прозвищу Счастье, это дворовая порода.

— Собака оказалась непривередливая, и форма ее ни разу не смутила. А вот дочери моей, которой 3,5 года — очень понравилась. Пока это пробная попытка, я хочу в такой форме строить более размерные дома, крупного масштаба, например, игровые домики для детей. Поэтому это как образец,- отметил Иван Мазурнеко.

Мастер добавил, что для строительства использовал материал — фанеру. Конура состоит из 26 граней и 80 ребер.

Сейчас новосибирец шутит, что «проводит» открытый конкурс на название для своей конуры и лучшее из предложенных будет рассмотрено и возможно, принято.

Будка имеет 26 граней и 80 ребер и сделана из фанеры. Фото: Иван Мазуренко.

Будка имеет 26 граней и 80 ребер и сделана из фанеры. Фото: Иван Мазуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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