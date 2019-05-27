2019-05-27T04:18:47+03:00
Общество

Нет уже неделю: под Новосибирском пропал инвалид по зрению со шрамами на руке и шее

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
О местонахождениии мужчины ничего не известно уже неделю. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".О местонахождениии мужчины ничего не известно уже неделю. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск 28-летнего Евгения Медакина, который ушел из дома в селе Сокур Мошковского района и пропал. О местонахождении мужчины ничего не известно с 19 мая.

— Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы темно-русые. Был одет в черное трико, синюю футболка с коротким рукавом, черно-синюю куртку, черные резиновые сапоги, — говорится в ориентировке. — Из особых примет: шрам на шее, шрам на левой руке.

В поисковом отряде отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, поскольку является инвалидом по зрению.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Евгений Медакин, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.

Отмечают, что сибиряк - инвалид по зрению и может нуждаться в медпомощи. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Отмечают, что сибиряк - инвалид по зрению и может нуждаться в медпомощи. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек