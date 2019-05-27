Нет уже неделю: под Новосибирском пропал инвалид по зрению со шрамами на руке и шее

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-27T04:18:47+03:00

О местонахождениии мужчины ничего не известно уже неделю. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск 28-летнего Евгения Медакина, который ушел из дома в селе Сокур Мошковского района и пропал. О местонахождении мужчины ничего не известно с 19 мая.

— Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы темно-русые. Был одет в черное трико, синюю футболка с коротким рукавом, черно-синюю куртку, черные резиновые сапоги, — говорится в ориентировке. — Из особых примет: шрам на шее, шрам на левой руке.

В поисковом отряде отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, поскольку является инвалидом по зрению.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Евгений Медакин, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 либо 112.

Отмечают, что сибиряк - инвалид по зрению и может нуждаться в медпомощи. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU