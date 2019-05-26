2019-05-26T23:18:59+03:00
Общество

Сильный ветер сорвал с бердской пятиэтажки часть кровли

К счастью, упавший лист металлопрофиля никого не задел
Татьяна СОЛОВОВА
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ЧП произошло на улице Кутузова, 1.ЧП произошло на улице Кутузова, 1.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В воскресенье, 26 мая, погода преподнесла сибирякам неприятный сюрприз: мало того, что похолодало, так еще и дул сильный ветер. Он и стал причиной ЧП, которое произошло в Бердске.

- На улице Кутузова, 1 с крыши жилого пятиэтажного дома порывом ветра снесло кусок металлического профиля. Лист длиной более двух метров упал и воткнулся в газон, разделяющий тротуар и проезжую часть, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

К счастью, никто из прохожих во время ЧП не пострадал. Тем временем пользователи соцсетей в комментариях обсуждают причины произошедшего:

- Это результат копеечного капитального ремонта кровли. Скоро не только крыши валиться на голову будут, но и дома разваливаться, - возмущаются одни.

- Почаще экономьте на хороших монтажниках - вообще на голову кому-нибудь прилетит, - негодуют вторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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