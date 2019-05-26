«Очень плохая выпускница»: снимок байкерши в школьной форме повеселил соцсети
Забавный снимок появился на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: в кадре – девушка в школьной форме с бантами на шлеме, которая едет на мотоцикле. Учитывая, что в школах только закончились последние звонки, комментаторы с удовольствием пошутили над образом сибирячки и школой.
- Даже у школьницы есть байк, а мне жена не разрешает, - пишут одни.
- Прикольно прикатит на последний звонок, - смеются другие.
- Очень плохая выпускница, - юморят третьи.
- Школу закончила, права получила, - считают четвертые.
Нашлись в комментариях и те, кто объяснил, почему на девушке-байкере была школьная форма:
- Это была акция за безалкогольный отдых на последний звонок. Спасибо группе девушек-байкеров за внешний вид, настрой и подготовку, - поблагодарили комментаторы смелых девушек за необычную акцию.
ИСТОЧНИК KP.RU