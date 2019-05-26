«Очень плохая выпускница»: снимок байкерши в школьной форме повеселил соцсети

26 Май 17:04 2019-05-26T18:53:49+03:00

Как вам такая байкерша? Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Девушка с бантами на шлеме проехалась на мотоцикле по Новосибирску

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Забавный снимок появился на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: в кадре – девушка в школьной форме с бантами на шлеме, которая едет на мотоцикле. Учитывая, что в школах только закончились последние звонки, комментаторы с удовольствием пошутили над образом сибирячки и школой.

- Даже у школьницы есть байк, а мне жена не разрешает, - пишут одни.

- Прикольно прикатит на последний звонок, - смеются другие.

- Очень плохая выпускница, - юморят третьи.

- Школу закончила, права получила, - считают четвертые.

Нашлись в комментариях и те, кто объяснил, почему на девушке-байкере была школьная форма:

- Это была акция за безалкогольный отдых на последний звонок. Спасибо группе девушек-байкеров за внешний вид, настрой и подготовку, - поблагодарили комментаторы смелых девушек за необычную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU