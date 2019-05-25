2019-05-25T14:24:34+03:00
Общество

В Искитиме будет легче дышать

Губернатор Новосибирской области оценил ситуацию с отоплением. Также ему доложили об экологии в городе.
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Андрей Травников побывал в Искитиме.Андрей Травников побывал в Искитиме.
Изменить размер текста:

Качеству отопления было посвящено прошедшее в Искитиме совещание. Его возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Прошло оно в городе-спутнике 25 мая.

Во время прошедшего сезона были инциденты, связанные с отключением тепла. Причина – изношенные сети. Травников потребовал, чтобы ответственные быстрей разрабатывали программу их ремонта.

- Если будет предложена программа, которая позволит снизить расходы бюджета на субсидирование теплового комплекса, то я готов поддержать выделение бюджетных инвестиций, независимо от схемы реализации – через муниципальное предприятие, или через концессию. Прекрасно понимаю, что это не будет окупаемым проектом, это не бизнес-проект, тем не менее определенный бюджетный эффект хотелось бы видеть, – подчеркнул Андрей Травников.

Также на совещании зашла речь о проблемах с экологией. В Искитиме много промышленных предприятий, это сказывается на чистоте воздуха. Но главе региона доложили, что организации постоянно работает над экологическими вопросами. Есть и новые технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщину, нашедшую кошелек, обвинили в краже
Освоились и нашли маму: сиротки-утята осчастливили бездетную крякву-одиночку
Заявила на собственного сына: женщина обратилась в полицию, когда сын отобрал у нее телефон
Особая примета – веснушки: двух подростков, которые ушли из дома, разыскивает полиция
«Доставлен с переломом руки»: школьник на велосипеде попал под машину «Яндекс.Такси»
«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
В Новосибирске мужчина проткнул себе руку острогой
Бомжи тянутся к искусству: новосибирские бродяги угнали велосипеды, чтобы добраться до Москвы и попасть на рэп-концерт
Погода на день в Новосибирске: 25 мая будет сильный ветер
И брокер, и банк в кармане: «БКС» представляет пакет «Брокер PRO»
«Не разбивайте утиные семьи!»: зоозащитники раскритиковали «спасителей» утят
«Комсомолка» отмечает день рождения: мы подарили парку цветы и деревья!
«Никогда не говори не когда», девушки с филфака устроили флешмоб
Уповают на милость Господа и мэра: адвентисты седьмого дня просят не сносить их Дом молитв
Неудачно омолодилась: косметолог в Новосибирске изуродовала клиентку и попала под суд
«Думал, это кукла плывет»: под Новосибирском пастух спас тонущую в реке девочку
Tele2 предлагает читать рэп в чатах