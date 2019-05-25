В Искитиме будет легче дышать

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-25T14:24:34+03:00

Губернатор Новосибирской области оценил ситуацию с отоплением. Также ему доложили об экологии в городе.

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Качеству отопления было посвящено прошедшее в Искитиме совещание. Его возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Прошло оно в городе-спутнике 25 мая.

Во время прошедшего сезона были инциденты, связанные с отключением тепла. Причина – изношенные сети. Травников потребовал, чтобы ответственные быстрей разрабатывали программу их ремонта.

- Если будет предложена программа, которая позволит снизить расходы бюджета на субсидирование теплового комплекса, то я готов поддержать выделение бюджетных инвестиций, независимо от схемы реализации – через муниципальное предприятие, или через концессию. Прекрасно понимаю, что это не будет окупаемым проектом, это не бизнес-проект, тем не менее определенный бюджетный эффект хотелось бы видеть, – подчеркнул Андрей Травников.

Также на совещании зашла речь о проблемах с экологией. В Искитиме много промышленных предприятий, это сказывается на чистоте воздуха. Но главе региона доложили, что организации постоянно работает над экологическими вопросами. Есть и новые технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU