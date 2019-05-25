«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia

СЕГОДНЯ 05:44 2019-05-25T05:44:44+03:00

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Новосибирские инженеры намерены заняться производством электромобилей. Делать их будут на базе легендарного спорткара Marussia.

Амбициозный проект берут на себя специалисты Новосибирского государственного технического университета, а также сотрудники Группы компаний «Спектр».

- У нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок, — уверен помощник проректора по научной работе НГТУ, кандидат технических наук Александр Штанг.

Задача инженеров - заменить двигатель внутреннего сгорания на мощный электродвигатель, синтезировать систему управления. Давать энергию новому автомобилю будут литий-ионные батареи.

На проектирование нового электрического привода, считают участники разработки, уйдет около полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU