«Готовы осуществить прорыв»: в Новосибирске разрабатывают электромобиль на базе спорткара Marussia
Новосибирские инженеры намерены заняться производством электромобилей. Делать их будут на базе легендарного спорткара Marussia.
Амбициозный проект берут на себя специалисты Новосибирского государственного технического университета, а также сотрудники Группы компаний «Спектр».
- У нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок, — уверен помощник проректора по научной работе НГТУ, кандидат технических наук Александр Штанг.
Задача инженеров - заменить двигатель внутреннего сгорания на мощный электродвигатель, синтезировать систему управления. Давать энергию новому автомобилю будут литий-ионные батареи.
На проектирование нового электрического привода, считают участники разработки, уйдет около полутора лет.
ИСТОЧНИК KP.RU