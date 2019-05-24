Центр перекроют: в Новосибирске пройдет шествие в честь Дня славянской письменности
На время шествия будет временно прекращено движение и проезд транспорта по Красному проспекту
— В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Новосибирске сегодня, 24 мая будет временно прекращено движение на некоторых участках. Так с 13:10 до 13:20 движение будет закрыто на перекрестке по нечетной стороне Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улице Максима Горького. С 13:25 до 13:45 — на перекрестке по нечетной стороне Красного проспекта и улице Чаплыгина, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что объехать перекрытые участки можно будет по дорогам общего пользования.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU