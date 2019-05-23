Разомлел на солнышке: на мордочке сурового манула разглядели улыбку
Любимец интернет-публики снова удивил новосибирцев сменой своего настроения и, похоже, что манул на фото чему-то мечтательно улыбается.
Сибирячка Анна Новикова сделала новые кадры манула в новосибирском зоопарке. В этот раз ей удалось застать животное в хорошем настроении, а на фото при желании, можно разглядеть даже улыбку довольного кота. Вот только что привело манула в столь хорошее настроение, новосибирцам остается только гадать…
Другой манул похоже чему-то удивлен. Фото: Анна Новикова.
— Этот манул сидел и дремал. Я долго пыталась его расшевелить звуками — ноль реакции, — рассказала Анна Новикова.
Она добавила, что снимать манулов непростое занятие.
— Либо они в настроении и бегают, и там ни видео, ни фото сделать не получается, либо они плохо реагируют на отклики и отворачиваются, — отметила сибирячка.
Видимо, в этот раз зверь был в доброжелательном настроении, ведь кадр определенно получился отлично.
А этот манул предстал на фото во всей своей суровости. Фото: Анна Новикова.
ИСТОЧНИК KP.RU