Разомлел на солнышке: на мордочке сурового манула разглядели улыбку

23 Май 10:09 2019-05-23T10:10:49+03:00

На вид суровый зверь умеет радоваться весне, хотя может он просто о чем-то мечтает

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Любимец интернет-публики снова удивил новосибирцев сменой своего настроения и, похоже, что манул на фото чему-то мечтательно улыбается.

Сибирячка Анна Новикова сделала новые кадры манула в новосибирском зоопарке. В этот раз ей удалось застать животное в хорошем настроении, а на фото при желании, можно разглядеть даже улыбку довольного кота. Вот только что привело манула в столь хорошее настроение, новосибирцам остается только гадать…

Другой манул похоже чему-то удивлен. Фото: Анна Новикова.

— Этот манул сидел и дремал. Я долго пыталась его расшевелить звуками — ноль реакции, — рассказала Анна Новикова.

Она добавила, что снимать манулов непростое занятие.

— Либо они в настроении и бегают, и там ни видео, ни фото сделать не получается, либо они плохо реагируют на отклики и отворачиваются, — отметила сибирячка.

Видимо, в этот раз зверь был в доброжелательном настроении, ведь кадр определенно получился отлично.

А этот манул предстал на фото во всей своей суровости. Фото: Анна Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU