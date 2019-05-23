Погубил трех человек: дело пьяного водителя, виновного в смертельной аварии, передали в суд

23 Май 07:50 2019-05-23T07:51:11+03:00

Мужчина за рулем в момент ДТП был пьяным. Фото: МВД по Новосибирской области.

Новосибирцу грозит от четырех до девяти лет тюрьмы за смерть пассажиров

Изменить размер текста: A A

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска по ДТП с гибелью людей.

— Авария произошла 25 февраля нынешнего года около 4:50 ночи на улице Троллейной. 27-летний водитель, находясь пьяным за рулем ВАЗ-21093, ехал со стороны улицы Связистов в сторону 9-й Гвардейской Дивизии, где и влетел на скорости в стоящий у края проезжей части контейнеровоз «Мерседес», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии погибли трое пассажиров «легковушки» — двое мужчин и женщина. Водитель и еще двое его пассажиров — женщина 1995 года рождения и мужчина 1984 года рождения — получили травмами различной степени тяжести.

Водителя «Жигулей» задержали, ему предъявили обвинение по статье — нарушение лицом, управляющим автомобилем управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека. На время следствия он находился под домашним арестом.

— Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, — добавили в ведомстве, отметив, что в случае, если водителя признают виновным, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Новосибирец ждет суда по делу о ДТП с тремя погибшими пассажирами. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU