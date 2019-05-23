Избил, забрал машину: сибирячка заявила в полицию об угоне «Субару» через два года

23 Май 04:21 2019-05-23T04:38:11+03:00

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В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела по статье — разбой в крупном размере, который был совершен на владелицу автомобиля Subaru Impreza.

— Как стало известно, преступление произошло еще в 2015 году. Ранее судимый за кражу и особо тяжкое преступление 34-летний житель Барнаула увидел на интернет-сайте объявление о продаже машины Subaru Impreza 2009 года выпуска. Цена иномарки составляла 250 тысяч рублей. 16 мая того же года, прикинувшись покупателем, он назначил встречу с 27-летней владелицей авто на парковке в Октябрьском районе Новосибирска для осмотра и проверки техсостояния автомобиля, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прокатившись до дома женщины в Железнодорожном районе, потенциальный покупатель заявил, что готов купить машину. Для составления договора купли-продажи они поднялись в квартиру девушки, где барнаулец сначала избил ее, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудил написать расписку о передаче ему автомобиля в счет долгов.

— Забрав документы и ключи от машины, мобильный телефон потерпевшей стоимостью 35 тысяч рублей, а также принадлежащие женщине 50 тысяч рублей, он скрылся с места преступления, а украденный автомобиль продал. О совершении преступления сибирячка сообщила в полицию спустя два года, — отметили в ведомстве.

Полицейским удалось узнать, что с 2016 года подозреваемый находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за аналогичное преступление. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье — ч. 3 ст. 162 УК РФ. Машину вернули законной владелице.

Женщина заявила о преступлении спустя два года. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU