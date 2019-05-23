Погода на день в Новосибирске: 23 мая потеплеет до плюс 21 градусов

23 Май 03:25 2019-05-23T03:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет тепло, воздух прогреется до плюс 21 градусов, возможен небольшой дождь.

— В четверг, 23 мая в Новосибирске местами ожидается небольшой дождь, температура днем составит плюс 19-21 градусов, к ночи похолодает до плюс 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов, ночная около плюс 2-7 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 143 градусов днем и до плюс 6 градусов ночью. Такая погода сохранится до конца недели, уже со следующей осадки обещают прекратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU