Каркают и клюют: прохожие отбили кошку у ворон

22 Май 15:07 2019-05-22T15:07:02+03:00

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Жители Бердска рассказали о спасательной операции, участниками которой они стали совершенно случайно. Молодые люди просто шли по дворам, когда о помощи попросила женщина с лестницей в руках. Сибирячка показывала на дерево: высоко на ветке сидела кошка, а вокруг нее кружили вороны, они подлетали и нападали на животное, некоторые пытались клюнуть. Женщина побоялась сама лезть наверх.

— Нам стало жалко кошку, она бездомная, поднялись по лестнице на березу и сняли ее, — рассказывает бердчанка Татьяна Герасина.

Фото с этой дворовой операции спасения девушка выложила в местную группу «Бердск Онлайн». Как животное оказалось на березе никто точно не знает, вполне возможно, что кошка залезла наверх во время охоты на птиц. Что касается дальнейшей судьбы «искательницы приключений», тут все просто: дама с лестницей забрала кошку себе.

Кошку забрала прохожая. Фото: Татьяна ГЕРАСИНА

ИСТОЧНИК KP.RU