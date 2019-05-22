«Он мог еще летать, слезы на глазах»: пилоты эмоционально отреагировали на последний полет личного самолета Аллы Пугачевой

22 Май 09:40 2019-05-22T21:00:10+03:00

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Эпоха одного из самых известных советских пассажирских самолетов подошла к концу. В Новосибирске приземлился последний Ту-134, который принадлежал авиакомпании «Алроса» и выполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный.

История самолета интересна. В 90-е он был личным бортом Аллы Пугачевой, а уже после стал перевозить и обычных пассажиров. Сейчас осталось всего несколько таких машин у федеральных ведомств (типа Роскосмоса), а также частных компаний. Обычному пассажиру на Ту-134 с этого дня билет не купить.

Ту-134 приземлился в "Толмачево".Фото: Даба ДАБАЕВ

— Самолет работал в сложных климатических условиях от +45 до -50. Он выполнял массовую работу по перевозке пассажиров, вел себя достойно. Никаких катастроф по вине этого самолета не было в принципе. Он мог еще летать столько, сколько нужно при хорошем техническом обслуживании, — рассказал «КП»-Новосибирск» пилот Алексей Николаевич. — Я когда зарулил в «Толмачево», заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах... Потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла. Мы пролетали на ней 34 года... Он — кормилец наш... Пассажиры, которые с нами летали, всегда были довольны. На этом самолете я прошел и Калининград, и весь Север, всю страну...

Теперь этот самолет будет стоять в музее авиации аэропорта «Толмачево».

Фото на память в кабине легендарной "тушки".Фото: Даба ДАБАЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710423" frameborder="0"></iframe> Личный самолет Аллы Пугачевой совершил последний рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU