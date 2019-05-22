«Он мог еще летать, слезы на глазах»: пилоты эмоционально отреагировали на последний полет личного самолета Аллы Пугачевой
Эпоха одного из самых известных советских пассажирских самолетов подошла к концу. В Новосибирске приземлился последний Ту-134, который принадлежал авиакомпании «Алроса» и выполнял регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный.
История самолета интересна. В 90-е он был личным бортом Аллы Пугачевой, а уже после стал перевозить и обычных пассажиров. Сейчас осталось всего несколько таких машин у федеральных ведомств (типа Роскосмоса), а также частных компаний. Обычному пассажиру на Ту-134 с этого дня билет не купить.
Ту-134 приземлился в "Толмачево".Фото: Даба ДАБАЕВ
— Самолет работал в сложных климатических условиях от +45 до -50. Он выполнял массовую работу по перевозке пассажиров, вел себя достойно. Никаких катастроф по вине этого самолета не было в принципе. Он мог еще летать столько, сколько нужно при хорошем техническом обслуживании, — рассказал «КП»-Новосибирск» пилот Алексей Николаевич. — Я когда зарулил в «Толмачево», заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах... Потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла. Мы пролетали на ней 34 года... Он — кормилец наш... Пассажиры, которые с нами летали, всегда были довольны. На этом самолете я прошел и Калининград, и весь Север, всю страну...
Теперь этот самолет будет стоять в музее авиации аэропорта «Толмачево».
Фото на память в кабине легендарной "тушки".Фото: Даба ДАБАЕВ
Личный самолет Аллы Пугачевой совершил последний рейс.
ИСТОЧНИК KP.RU