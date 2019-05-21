Агрессивный посетитель сломал руку заместителю главврача больницы

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-21T11:43:37+03:00

В инциденте сейчас разбирается полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Инцидент случился в понедельник, 20 мая в городской больнице Бердска

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В Бердской центральной городской больнице посетитель сломал руку заместителю главного врача, находясь в кабинете, прямо на ее рабочем месте.

— По факту конфликта, который произошел между медицинским работником медицинского учреждения и посетителем проводится проверка. Опрошены участники конфликта, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — подтвердили информацию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Известно, что должность заместителя главного врача ЦГБ Надежда Шахатова.

В следственном комитете также информацию о конфликте подтвердили.

— В настоящее время инициирован вопрос о передаче материалов проверки в следственный отдел по городу Бердск, — добавили в СК по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU