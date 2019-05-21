Агрессивный посетитель сломал руку заместителю главврача больницы
В Бердской центральной городской больнице посетитель сломал руку заместителю главного врача, находясь в кабинете, прямо на ее рабочем месте.
— По факту конфликта, который произошел между медицинским работником медицинского учреждения и посетителем проводится проверка. Опрошены участники конфликта, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — подтвердили информацию в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Известно, что должность заместителя главного врача ЦГБ Надежда Шахатова.
В следственном комитете также информацию о конфликте подтвердили.
— В настоящее время инициирован вопрос о передаче материалов проверки в следственный отдел по городу Бердск, — добавили в СК по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU