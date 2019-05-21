2019-05-21T06:41:22+03:00
Происшествия

50 граммов за свободу: в аэропорту Толмачево задержали новосибирца с героином

Жителю Новосибирска грозит до 10 лет тюрьмы за найденные у него наркотики
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирца с наркотиками задержали в аэропорту Толмачево.Новосибирца с наркотиками задержали в аэропорту Толмачево.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске транспортные полицейские задержали местного жителя, у которого оказалось с собой 50 граммов героина.

— В аэропорту Толмачево сотрудники линейного отдела полиции задержали 35-летнего жителя Новосибирска. С собой у мужчины оказался героин массой почти 50 граммов. Сейчас по статье — незаконное хранение наркотических средств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе ЛУ МВД по Новосибирской области. — Новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас задержанный находится под стражей. Сотрудники транспортной полиции проверяют причастность новосибирца к сбыту наркотиков в Новосибирске, а также устанавливают каналы поступления запрещенного вещества в регион.

Новосибирца с героином задержали в аэропорту Толмачево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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