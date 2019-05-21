50 граммов за свободу: в аэропорту Толмачево задержали новосибирца с героином
В Новосибирске транспортные полицейские задержали местного жителя, у которого оказалось с собой 50 граммов героина.
— В аэропорту Толмачево сотрудники линейного отдела полиции задержали 35-летнего жителя Новосибирска. С собой у мужчины оказался героин массой почти 50 граммов. Сейчас по статье — незаконное хранение наркотических средств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе ЛУ МВД по Новосибирской области. — Новосибирцу грозит до 10 лет тюрьмы.
Сейчас задержанный находится под стражей. Сотрудники транспортной полиции проверяют причастность новосибирца к сбыту наркотиков в Новосибирске, а также устанавливают каналы поступления запрещенного вещества в регион.
Новосибирца с героином задержали в аэропорту Толмачево.
ИСТОЧНИК KP.RU