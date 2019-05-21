«Ты не пройдешь»: два автобуса устроили ДТП на Никитина в битве за пассажиров

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-21T05:31:10+03:00

Водители устроили ДТП в погоне за пассажирами. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария случилась сегодня утром, 21 мая на остановке общественного транспорта

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В Октябрьском районе битва двух транспортов за пассажиров завершилась вничью.

— На остановке общественного транспорта «Никитина» столкнулись два автобуса. При этом оба маршрута №75, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Удар при аварии был такой силы, что у одного из автобусов разбилось стекло.

Информации о пострадавших нет. Подробности аварии выясняются.

Новосибирцам авария двух автобусов изрядно повеселил, став поводом для шуток. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:

— Битва на маршрутках, — шутит один.

— Ты не пройдешь! — подхватывает второй.

— За такие битвы надо права отобрать, — возмущается третий.

ИСТОЧНИК KP.RU