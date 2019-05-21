«Ты не пройдешь»: два автобуса устроили ДТП на Никитина в битве за пассажиров
В Октябрьском районе битва двух транспортов за пассажиров завершилась вничью.
— На остановке общественного транспорта «Никитина» столкнулись два автобуса. При этом оба маршрута №75, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Удар при аварии был такой силы, что у одного из автобусов разбилось стекло.
Информации о пострадавших нет. Подробности аварии выясняются.
Новосибирцам авария двух автобусов изрядно повеселил, став поводом для шуток. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:
— Битва на маршрутках, — шутит один.
— Ты не пройдешь! — подхватывает второй.
— За такие битвы надо права отобрать, — возмущается третий.
ИСТОЧНИК KP.RU