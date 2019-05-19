Сильно дымит: в Новосибирске произошел пожар на улице Ипподромской

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-19T14:37:13+03:00

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В воскресенье, 19 мая, новосибирцы, которые были на улице Ипподромской, стали очевидцами ЧП: там недалеко от перекрестка с улицей Большевистской произошел пожар. Дым валил настолько густой, что им затянуло все небо вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709723" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске на улице Ипподромской произошел пожар.

- Пожарная машина в ту сторону проехала, ближе к Большевистской что-то горит, - передает корреспондент «Комсомольской правды».

Мы обратились за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области, чтобы разобраться, что там случилось, и вот, что нам ответили:

- Обращений к пожарным с этого района не было, - развели в ведомстве руками, и выдвинули свою версию: - Возможно, пожарная ехала в другое место.

Не исключено, что местные жители сами смогли справиться с возгоранием, и помощь пожарных в итоге просто не понадобилась.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем ЧП, присылайте фото и видео вместе со своими рассказами на наш редакционный Whats App: 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU