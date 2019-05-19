2019-05-19T10:14:18+03:00
Общество

Кто тут такой стеснительный: малыши-сервалы скромничают перед фотографом

Анне Новиковой удалось красиво запечатлеть обитателей Новосибирского зоопарка
Денис ТАБАКОВ
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Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна НовиковаАнна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова
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Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. На сей раз новосибирскому фотографу удалось сделать очаровательные фотографии сервалов. Эти хищные кошки весьма непоседливы и ведут активный образ жизни.

- Эти снимки было сделать трудновато. Животные часто отворачиваются от посетителей, особенно малышей трудно снять, вертятся сильно. Хотя я не потратила много времени на работы с ними, но стояла в напряжении, - поделилась подробностями своей фотоохоты Анна Новикова.

Отметим, что в Африке Сервалов используют для охоты. Эти кошки способны прыгать на высоту до 3м от земли.

Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова

Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова

- в Новосибирском зоопарке в одном вольере живёт мама с 2-мя малышами, в другом – мама и малыш. На фото у меня в основном одни малыши, - рассказала фотограф.

Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова

Анна Новикова известна по своим фото работам из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова

Справка КП: Сервалы

Сервал, благодаря длинным и стройным ногам, стремительно бегает на короткие дистанции, а в высокой траве несется большими прыжками, быстро настигая жертву. При необходимости делает вертикальные прыжки на высоту до 3м от земли. Легко приручается. В Африке используют для охоты. Распространен в Африке к югу от Сахары (исключая центральную и юго-восточную часть Африки). Сервал является объектом промысла, так как его шкура идёт на меховые изделия; он также ценится в некоторых районах Африки из-за своего мяса. Истребляют его также из-за нападений на домашнюю птицу. Вследствие этого в густонаселённых районах Африки численность сервалов заметно упала. Северный подвид сервала занесён в Красную Книгу МСОП со статусом «вид, находящийся под угрозой» (Endangered). Сервалы довольно легко приручаются и могут содержаться в неволе как домашние животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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