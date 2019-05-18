Отчитались о доходах за год: у Локтя — 3,3 млн, у Травникова — 8,9 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-05-18T19:38:24+03:00

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Глава Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказали, каковы их доходы за 2018 год. Итак, в декларации губернатора стоит цифра 8 879 791 рублей, кроме того в графах об имуществе значится две квартиры, одна площадью 40 квадратных метров, другая — 122 квадрата, последняя в общей собственности с женой и ребенком. Также в собственности губернатора три гаражных бокса в кооперативе. В пользовании находятся еще две квартиры, обе площадью более 100 квадратов. Из автомобилей — только «Ниссан» X-Trail. Супруга губернатора за прошлый год получила доход 1 021 699 рублей, кроме квартиры, находящейся в совместной собственности с мужем, на нее зарегистрирован дом на 85 квадратных метров.

В декларации мэра Анатолия Локтя указан доход 3 280 859 рублей, в собственности квартира площадью 34 квадратных метра. В пользовании у мэра квартира в 105 квадратов. Супруга мэра за год получила доход — 1 613 859 рублей, у нее в собственности две квартиры площадью 105 и 60 квадратов. Транспортных средств не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU