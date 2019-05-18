Память о предках: в Новосибирске подвели итоги акции «Слова Победы»
В Новосибирской области завершилась патриотическая акция «Слова Победы», которая стартовала с 6 мая. Ее целью было выбрать слово, которое для сибиряков символизирует Победу в Великой Отечественной войне. Участники постили в соцсетях фотографии и писали, что именно для них ассоциируется с подвигом советских солдат. Об итогах акции рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
- По результатам акции символом Победы в 2019 году стало слово «память», - озвучила выбор участников Ольга Липатникова. - За время проведения акции новосибирцы из облака тэгов выбирали слова, добавляли новые, выкладывали истории своих семей, связанные с великим праздником Победы. Мы благодарим всех за участие!
Кстати, достались конкурсантам и призы от Центра патриотического воспитания Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU