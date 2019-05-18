2019-05-18T17:48:59+03:00
Общество

Память о предках: в Новосибирске подвели итоги акции «Слова Победы»

Проводил ее Центр патриотического воспитания Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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В Новосибирске чтут память предков, победивших в Великой Отечественной войне. Даже на Параде Победы первым из техники едет легендарный танк Т-54.В Новосибирске чтут память предков, победивших в Великой Отечественной войне. Даже на Параде Победы первым из техники едет легендарный танк Т-54.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирской области завершилась патриотическая акция «Слова Победы», которая стартовала с 6 мая. Ее целью было выбрать слово, которое для сибиряков символизирует Победу в Великой Отечественной войне. Участники постили в соцсетях фотографии и писали, что именно для них ассоциируется с подвигом советских солдат. Об итогах акции рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- По результатам акции символом Победы в 2019 году стало слово «память», - озвучила выбор участников Ольга Липатникова. - За время проведения акции новосибирцы из облака тэгов выбирали слова, добавляли новые, выкладывали истории своих семей, связанные с великим праздником Победы. Мы благодарим всех за участие!

Кстати, достались конкурсантам и призы от Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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