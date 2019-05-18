2019-05-18T11:02:02+03:00
Общество

До и после: девушки с проблемами здоровья превратились в настоящих красавиц

С ними работали визажисты и стилисты
Екатерина КОМЯКОВА
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Девушки с ОВЗ прошли полное преображение. Фото: Предоставлено Фондом помощи людям с ОВЗ «Возможно все»Девушки с ОВЗ прошли полное преображение. Фото: Предоставлено Фондом помощи людям с ОВЗ «Возможно все»
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В Новосибирске 16 девушек изменились до неузнаваемости. Примечательно, что все они имеют особенности по здоровью. Проект по преображению в Новосибирске организовал Благотворительный Фонд помощи людям с ОВЗ «Возможно все». Прошло мероприятие в Центре адаптивной физической культуры, на один день спортивная площадка стала подиумом для красавиц. В течение дня спортсменки сменили обычный тренировочный имидж на образ светских львиц.

— Среди девушек волейболистки, это участницы нашей российской сборной слабослышащих, многие из них призеры паралимпиады. Также были девушки чемпионки по конному спорту, чемпионка Новосибирской области по плаванию, фехтовальщица. Все участницы имеют определенные проблемы со здоровьем, диагнозы: ДЦП, синдром Дауна и так далее. Но это не главное, главное, что все они с особенными судьбами, с особенно большими сердцами, все очень красивые душой, — рассказывает организатор проекта Екатерина Романченко.

С девушками работали стилисты, визажисты, им делали прически, макияж, маникюр, завершился день фотосессией.

Несколько участниц до преображения. Фото: Предоставлено Фондом помощи людям с ОВЗ «Возможно все»

Несколько участниц до преображения. Фото: Предоставлено Фондом помощи людям с ОВЗ «Возможно все»

ИСТОЧНИК KP.RU

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