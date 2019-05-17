2019-05-17T21:05:16+03:00
Общество

Увидели полицейские: шестилетнего мальчика, пропавшего в Новосибирске, нашли

С ребенком все в полном порядке: он передан родным
Татьяна СОЛОВОВА
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Мальчик не пострадал: полицейские уже передали его родным. Фото: «Лиза Алерт».Мальчик не пострадал: полицейские уже передали его родным. Фото: «Лиза Алерт».
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Поздно вечером в пятницу, 17 мая, новосибирские полицейские и волонтеры бросились на поиски пропавшего 6-летнего мальчика. Известно было лишь то, что ребенок ушел с детской площадки и пропал. И простое описание: рост 120 сантиметров, одет в синюю куртку.

К счастью, эта история с хорошим концом: спустя несколько часов ребенка все-таки удалось найти.

- Его обнаружил один из полицейских экипажей, которые патрулировали район, - рассказывает в поисковом отряде «Лиза Алерт». С мальчиком все в порядке: за те несколько часов, что его искали, ребенок не пострадал.

А вот где он находился все это время, пока неизвестно: с мальчиком сейчас работают полицейские.

Тем временем новосибирские волонтеры напоминают: если пропал кто-то из ваших близких, обращайтесь в полицию и звоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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