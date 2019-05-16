«Это Басков?»: мужчина в спортивном костюме и туфлях рассмешил пассажиров метро
Забавное фото появилось в группе «Мода Новосибирского Метро»: в кадре – мужчина в спортивном костюме с черным пакетом в руках, который решил вместо кроссовок надеть классические туфли. Именно в таком виде сибиряк и проехался в новосибирской подземке.
Пользователи соцсетей сейчас в комментариях юморят над снимком кто во что горазд:
- Это Басков? – шутят одни, подмечая небольшое сходство светловолосого пассажира с популярным артистом.
- Главное, чтобы костюмчик сидел, - смеются вторые.
- И мусор везет, - пишут третьи, намекая на пакет в руках сибиряка.
- Слава богу, что не на каблуках, - веселятся четвертые.
Нашлись среди комментаторов и те, кто вступился за «модного» пассажира:
- Девочкам же можно кроссовки с платьями, а почему же мужику со спортивным костюмом туфли не обуть? – оправдывают они сибиряка.
ИСТОЧНИК KP.RU