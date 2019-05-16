«Это Басков?»: мужчина в спортивном костюме и туфлях рассмешил пассажиров метро

16 Май 18:46 2019-05-16T18:46:50+03:00

в таком виде сибиряк и проехался в новосибирской подземке. Фото: https://vk.com/subwaynsk

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Забавное фото появилось в группе «Мода Новосибирского Метро»: в кадре – мужчина в спортивном костюме с черным пакетом в руках, который решил вместо кроссовок надеть классические туфли. Именно в таком виде сибиряк и проехался в новосибирской подземке.

Пользователи соцсетей сейчас в комментариях юморят над снимком кто во что горазд:

- Это Басков? – шутят одни, подмечая небольшое сходство светловолосого пассажира с популярным артистом.

- Главное, чтобы костюмчик сидел, - смеются вторые.

- И мусор везет, - пишут третьи, намекая на пакет в руках сибиряка.

- Слава богу, что не на каблуках, - веселятся четвертые.

Нашлись среди комментаторов и те, кто вступился за «модного» пассажира:

- Девочкам же можно кроссовки с платьями, а почему же мужику со спортивным костюмом туфли не обуть? – оправдывают они сибиряка.

ИСТОЧНИК KP.RU