2019-05-16T05:07:00+03:00
Woman

Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить

Необычный дизайн ногтей представлен на Сибирской неделе красоты
Ольга ЖАРКОЙ
Поделиться:
Это не бабочки, это ногти. Фото: Елена ЛУКЬЯНОВАЭто не бабочки, это ногти. Фото: Елена ЛУКЬЯНОВА
Изменить размер текста:

На бьюти-выставке можно увидеть множество популярных трендов современной фэшн-индустрии. Один из экспонатов особенно привлек внимание посетителей. В зоне, отведенной для соревнований по маникюру, были представлены шокирующие экспонаты. Длинна «ногтей» больше, чем длина самого пальца. Мастер не ограничился одной только ногтевой пластиной и продолжил свое творчество даже на коже рук. Там он расположил травинки и капельки росы, сделанные из специального материала. Сам «ноготь» сделан в технике «объемная лепка», тут и реалистичные бабочки, и цветы с росой. Многие женщины пришли в восторг от смелости дизайна ногтей, другие же сочли его эпатажным и неудобным в повседневной жизни.

— Сделать объемные рисунки на ногтях можно и в домашних условиях, нужно лишь запастись необходимым набором для акриловой лепки. Ну и, кончено, нужно обладать временем, колоссальным терпением и усидчивостью. Простор для творчества может быть ограничен разве что фантазией мастера, — говорят нэйл-мастера.

Напоминаем, что Сибирская неделя красоты проходит с 14 по 17 мая в Новосибирском Экспоцентре.

Чуть менее причудливый узор, но тоже не практично. Фото: Елена ЛУКЬЯНОВА

Чуть менее причудливый узор, но тоже не практично. Фото: Елена ЛУКЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов