Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить

15 Май 16:41 2019-05-16T05:07:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На бьюти-выставке можно увидеть множество популярных трендов современной фэшн-индустрии. Один из экспонатов особенно привлек внимание посетителей. В зоне, отведенной для соревнований по маникюру, были представлены шокирующие экспонаты. Длинна «ногтей» больше, чем длина самого пальца. Мастер не ограничился одной только ногтевой пластиной и продолжил свое творчество даже на коже рук. Там он расположил травинки и капельки росы, сделанные из специального материала. Сам «ноготь» сделан в технике «объемная лепка», тут и реалистичные бабочки, и цветы с росой. Многие женщины пришли в восторг от смелости дизайна ногтей, другие же сочли его эпатажным и неудобным в повседневной жизни.

— Сделать объемные рисунки на ногтях можно и в домашних условиях, нужно лишь запастись необходимым набором для акриловой лепки. Ну и, кончено, нужно обладать временем, колоссальным терпением и усидчивостью. Простор для творчества может быть ограничен разве что фантазией мастера, — говорят нэйл-мастера.

Напоминаем, что Сибирская неделя красоты проходит с 14 по 17 мая в Новосибирском Экспоцентре.

Чуть менее причудливый узор, но тоже не практично. Фото: Елена ЛУКЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU