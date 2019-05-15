«Это не для раскрутки»: маленькая модель собрала больше 1000 лайков в Инстаграм ради собаки

15 Май 16:16 2019-05-15T16:16:16+03:00

У Даши Крейс уже есть болонка, но всегда хотелось джек-рассела. Фото: личный архив

Мама признается: без этого фокуса джек-рассела бы точно не купили

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Маленькая красотка — 12 летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс устроила конкурс в социальные сетях. Девочка опубликовала запись, в которой сообщила: если получится набрать 1200 лайков, то ей купят собаку породы джек-рассел терьер. Это ее давняя мечта. К слову, подписчиков на страничку Даши в Инстаграм сейчас подписан как раз 1261 человек. Но лайков по 100-150 штук.

Чудо случилось, к посту про собаку уже более 1500 лайков. Значит джек-рассел все-таки появится.

Мы поговорили с мамой девочки, Оксаной Крейс.

— Речь о том, чтобы провести конкурс, Даша завела, когда мы шли с танцев. Скинула мне сообщение об этом в whatsapp хотя мы шли рядом. Мы над этим посмеялись и решили, что если наберет 1200 лайков за три дня, то собаке быть.

За первый день удалось набрать только 500 «сердечек», мама и дочь списывают это на поддержку подружек, известных в городе танцовщиц. А после об истории написали местные информагенства, и тут пришла вторая волна лайков.

— Тогда я задумалась, ведь одна собака у нас уже есть — мальтийская болонка. Мы ее купили дочери на день рождения, ей уже шестой год. Даша всегда грезила о джек-расселе, но это слишком подвижная порода, надо много с ним гулять, играть. У дочери и так мало свободного времени: школа, занятия танцами, английский, китайский языки…

Но собаку мама все-таки намерена купить, только не сейчас, а ближе к осени, потому что скоро девочка на все лето улетает на море.

— Это похоже на раскрутку аккаунта. Может девочка решила просто прибавить подписчиков?

— Нет, это точно не так. Свои странички мы ведем для себя, друзей. Количество просмотров — это не самоцель.

К слову свою страничку в Инстаграм Даша ведет сама, но все подвергается маминой цензуре.

— Снимем это ограничение обязательно, когда я пойму, что дочка подросла и может нести за себя ответственность самостоятельно, — рассуждает мама Оксана.

Даша за два дня набрала необходимое количество лайков. Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU