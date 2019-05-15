Скрасили одиночество: бездомных собак измазали краской ради яркой фотосессии

15 Май 14:49 2019-05-15T14:51:25+03:00

Зоозащитники говорят, что здоровье животных не пострадало, а яркие снимки помогут найти им хозяев

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Необычную акцию устроили в новосибирском приюте «Кошкино лукошко». Чтобы найти бездомным собакам хозяев, зоозащитники решили сделать необычную фотосессию. Животных измазали яркой индийской краской.

— А что если добавить красок в этот прохладный, периодически дождливый день? — подумали мы. Подумали и добавили! — так описали свою акцию в соцсетях волонтеры группы «Кошкино лукошко».

Как рассказала «КП»-Новосибирск» руководитель приюта Алена Мезенцева, всего в фотосессии участвовали 16 собак:

— С радостью мазюкались и позировали. Предвкушая все вопросы, сразу скажу — это краски холи, они из муки и крахмала, неопасные. Собаке стоит отряхнуться, как все осыпется, — говорит Алена и надеется, что яркие фотографии одиноких бобиков найдут отклик в сердцах сибиряков.

По словам зоозащитников, собакам фотосессия понравилась. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU