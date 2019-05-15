Скрасили одиночество: бездомных собак измазали краской ради яркой фотосессии
Необычную акцию устроили в новосибирском приюте «Кошкино лукошко». Чтобы найти бездомным собакам хозяев, зоозащитники решили сделать необычную фотосессию. Животных измазали яркой индийской краской.
— А что если добавить красок в этот прохладный, периодически дождливый день? — подумали мы. Подумали и добавили! — так описали свою акцию в соцсетях волонтеры группы «Кошкино лукошко».
Как рассказала «КП»-Новосибирск» руководитель приюта Алена Мезенцева, всего в фотосессии участвовали 16 собак:
— С радостью мазюкались и позировали. Предвкушая все вопросы, сразу скажу — это краски холи, они из муки и крахмала, неопасные. Собаке стоит отряхнуться, как все осыпется, — говорит Алена и надеется, что яркие фотографии одиноких бобиков найдут отклик в сердцах сибиряков.
По словам зоозащитников, собакам фотосессия понравилась. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nsk
ИСТОЧНИК KP.RU