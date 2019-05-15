2019-05-15T14:51:25+03:00
Дом. Семья

Скрасили одиночество: бездомных собак измазали краской ради яркой фотосессии

Зоозащитники говорят, что здоровье животных не пострадало, а яркие снимки помогут найти им хозяев
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Бездомных собак раскрасили ради фотосессии. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nskБездомных собак раскрасили ради фотосессии. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nsk
Изменить размер текста:

Необычную акцию устроили в новосибирском приюте «Кошкино лукошко». Чтобы найти бездомным собакам хозяев, зоозащитники решили сделать необычную фотосессию. Животных измазали яркой индийской краской.

— А что если добавить красок в этот прохладный, периодически дождливый день? — подумали мы. Подумали и добавили! — так описали свою акцию в соцсетях волонтеры группы «Кошкино лукошко».

Как рассказала «КП»-Новосибирск» руководитель приюта Алена Мезенцева, всего в фотосессии участвовали 16 собак:

— С радостью мазюкались и позировали. Предвкушая все вопросы, сразу скажу — это краски холи, они из муки и крахмала, неопасные. Собаке стоит отряхнуться, как все осыпется, — говорит Алена и надеется, что яркие фотографии одиноких бобиков найдут отклик в сердцах сибиряков.

По словам зоозащитников, собакам фотосессия понравилась. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nsk

По словам зоозащитников, собакам фотосессия понравилась. Фото: РООПЖ"Кошкино лукошко"\https://vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить