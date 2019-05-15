Град помешал: британским летчикам, отправившимся в кругосветку, пришлось перенести вылет в Новосибирск

15 Май 12:23 2019-05-15T12:50:38+03:00

Но сейчас они вновь в небе над Сибирью и должны вечером добраться до города

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Британец Джеймс Кетчелл и ирландец Норман Сурплус - два летчика, которые решили поставить мировой рекорд: они планируют облететь весь мир на автожире.

- Норман Сурплус уже пытался совершить кругосветное путешествие на автожире, но в 2011 году не смог попасть в Россию. Пролетел через 18 стран, но Росавиация не разрешила иностранцу пролёт по Дальнему Востоку, - рассказал новосибирский парапланерист Александр Орлов. - Тогда Серплус был вынужден лететь в обход, через Берингов пролив, и рекорд сорвался.

А в среду, 15 мая, путешественникам спутала карты сибирская погода: утром пилоты должны были отправиться из Омска в Новосибирск, но вылет пришлось перенести.

- В Омске пошел град, и на 1,5 часа вылет задержали, - объяснил Александр Орлов.

Сейчас пилоты уже в пути: ориентировочно должны прилететь в Новосибирск в седьмом часу вечера.

Британские пилоты покоряют небо над Сибирью на автожире. Фото: предоставлено Александром ОРЛОВЫМ.

ИСТОЧНИК KP.RU