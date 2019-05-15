2019-05-16T13:15:27+03:00
Спорт

С опережением графика: первые игры в новом волейбольном центре пройдут в мае 2020 года

Такое заявление на выездном совещании сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кадр с места строительства спортивного центра. Фото: nso.ruКадр с места строительства спортивного центра. Фото: nso.ru
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В Новосибирске строят самый крупный волейбольный центр за Уралом. Одновременно соревнования смогут посмотреть более пяти тысяч зрителей. В столице Сибири в 2022 году впервые пройдет Чемпионат мира по волейболу. К этому времени комплекс будет готов полностью, включая инфраструктуру.

Первый этап строительства будет завершен в мае 2020 года. Уже с этого времени в волейбольном центре начнут проводить первые соревнования, а также он будет использоваться для подготовки сборной России к летним Олимпиский играм.

Сейчас сделан фундамент обоих блоков здания, также на малой арене завершен монтаж металлоконструкций. Теперь строители делают вентиляционную и отопительную систему, водопровод и канализацию.

На совещании обсудили вопрос транспортной доступности и благоустройства территории. Главе региона доложили о том, что будет увеличено количество парковочных мест.

— Новый объект даст толчок развитию всей прилегающей территории. Через несколько лет на месте неблагоустроенной, неухоженной территории появятся гостиница для спортсменов и зрителей, новые жилые дома и общественно-административные здания, — рассказал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что работы выполняются с опережением графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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