С опережением графика: первые игры в новом волейбольном центре пройдут в мае 2020 года
В Новосибирске строят самый крупный волейбольный центр за Уралом. Одновременно соревнования смогут посмотреть более пяти тысяч зрителей. В столице Сибири в 2022 году впервые пройдет Чемпионат мира по волейболу. К этому времени комплекс будет готов полностью, включая инфраструктуру.
Первый этап строительства будет завершен в мае 2020 года. Уже с этого времени в волейбольном центре начнут проводить первые соревнования, а также он будет использоваться для подготовки сборной России к летним Олимпиский играм.
Сейчас сделан фундамент обоих блоков здания, также на малой арене завершен монтаж металлоконструкций. Теперь строители делают вентиляционную и отопительную систему, водопровод и канализацию.
На совещании обсудили вопрос транспортной доступности и благоустройства территории. Главе региона доложили о том, что будет увеличено количество парковочных мест.
— Новый объект даст толчок развитию всей прилегающей территории. Через несколько лет на месте неблагоустроенной, неухоженной территории появятся гостиница для спортсменов и зрителей, новые жилые дома и общественно-административные здания, — рассказал Андрей Травников.
Губернатор отметил, что работы выполняются с опережением графика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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