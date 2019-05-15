2019-05-15T12:02:47+03:00
Происшествия

«О, горяченькая пошла!»: гигантский фонтан кипятка хлынул на машины в Новосибирске

Коммунальный «гейзер» достиг высоты 10-этажного дома
Екатерина КОМЯКОВА
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Автобут проехал рядом с коммунальным фонтаном. Фото: vk.com/incident_nskАвтобут проехал рядом с коммунальным фонтаном. Фото: vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске по улице Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №64, появился коммунальный фонтан. Струя очень мощная, она достигает высоты 10-этажного дома. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы.

Видео появилось в соцсетях, на нем автомобили проезжают вплотную к фонтану, рейсовый автобус проходит также совсем рядом с бьющей из-под земли струей. Подписчики паблика «Инцидент. Новосибирск» пишут про происшествие:

— Бесплатная автомойка.

— Вот объясните, бессмертные водители в кипяток зачем лезут, а тем более с пассажирами в автобусе?

— Бесплатная автомойка.

— О, горяченькая пошла.

Напомним, с понедельника в городе начались испытания теплосетей.

В Новосибирске коммунальный фонтан достиг 10 этажа..

ИСТОЧНИК KP.RU

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