«О, горяченькая пошла!»: гигантский фонтан кипятка хлынул на машины в Новосибирске

15 Май 12:02 2019-05-15T12:02:47+03:00

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В Новосибирске по улице Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №64, появился коммунальный фонтан. Струя очень мощная, она достигает высоты 10-этажного дома. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы.

Видео появилось в соцсетях, на нем автомобили проезжают вплотную к фонтану, рейсовый автобус проходит также совсем рядом с бьющей из-под земли струей. Подписчики паблика «Инцидент. Новосибирск» пишут про происшествие:

— Бесплатная автомойка.

— Вот объясните, бессмертные водители в кипяток зачем лезут, а тем более с пассажирами в автобусе?

— Бесплатная автомойка.

— О, горяченькая пошла.

Напомним, с понедельника в городе начались испытания теплосетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708788" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске коммунальный фонтан достиг 10 этажа..

ИСТОЧНИК KP.RU