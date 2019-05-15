«О, горяченькая пошла!»: гигантский фонтан кипятка хлынул на машины в Новосибирске
В Новосибирске по улице Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №64, появился коммунальный фонтан. Струя очень мощная, она достигает высоты 10-этажного дома. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы.
Видео появилось в соцсетях, на нем автомобили проезжают вплотную к фонтану, рейсовый автобус проходит также совсем рядом с бьющей из-под земли струей. Подписчики паблика «Инцидент. Новосибирск» пишут про происшествие:
— Бесплатная автомойка.
— Вот объясните, бессмертные водители в кипяток зачем лезут, а тем более с пассажирами в автобусе?
— Бесплатная автомойка.
— О, горяченькая пошла.
Напомним, с понедельника в городе начались испытания теплосетей.
В Новосибирске коммунальный фонтан достиг 10 этажа..
ИСТОЧНИК KP.RU