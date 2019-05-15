«На Собчак похож»: Шура показал фанатам фото 19-летней давности

15 Май 11:48 2019-05-15T11:48:55+03:00

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Шура опубликовал в своем «Инстаграме» фото девятнадцатилетней давности. Как рассказал артист, снимок был сделан на «Золотом граммофоне» в городе Санкт-Петербург в 2000-ом году. Кадр не оставил равнодушным ни одного из поклонников, вызвав бурю эмоций и погрузив всех в ностальгию по прошедшим годам. При этом многие из подписчиков сошлись во мнении, что молодой Шура очень похож на Ксению Собчак. Вот что они пишут в комментариях:

— Такой зеленый, но уже такой талантливый, — восхищается один.

— Мальчик-зайчик. Как я вас любила тогда, — предается воспоминаниям следующая.

— Я помню вас таким! Фанатела! Преклоняюсь! — признается третья.

— Сначала подумала, что это Собчак, — отмечает четвертая.

— На маму тут очень похож, — поправляет пятый.

— Красивый, да и сейчас хорош, — добавляет шестой.

— Почти 20 лет назад! А душа все та же, ранимая, ах, Саша, Саша, где твои кудряшки?- вопрошает один из поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU