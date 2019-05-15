2019-05-15T11:11:38+03:00
Происшествия

Хотел «насолить» начальнику: за сообщение о бомбе охранника отправили в суд

Новосибирец хотел отомстить бывшему начальнику
Ольга ЖАРКОЙ
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Пьяный житель Новосибирска позвонил в один из баров Калининского района и сообщил о минировании.Пьяный житель Новосибирска позвонил в один из баров Калининского района и сообщил о минировании.Фото: архив "КП"
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Некоторое время назад пьяный житель Новосибирска позвонил в один из баров Калининского района и сообщил о минировании здания. В заведение приехала полиция с кинологической службой. Собака обыскала все уголки бара , но бомбу так и не обнаружила. Сообщение оказалось ложным – бывший охранник таким образом решил отомстить экс-начальнику. Звонившего быстро вычислили и доставили в отдел полиции. История получила продолжение.

— В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщается в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд. Обиженному охраннику грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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