Хотел «насолить» начальнику: за сообщение о бомбе охранника отправили в суд

15 Май 11:11 2019-05-15T11:11:38+03:00

Пьяный житель Новосибирска позвонил в один из баров Калининского района и сообщил о минировании. Фото: архив "КП"

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Некоторое время назад пьяный житель Новосибирска позвонил в один из баров Калининского района и сообщил о минировании здания. В заведение приехала полиция с кинологической службой. Собака обыскала все уголки бара , но бомбу так и не обнаружила. Сообщение оказалось ложным – бывший охранник таким образом решил отомстить экс-начальнику. Звонившего быстро вычислили и доставили в отдел полиции. История получила продолжение.

— В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщается в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд. Обиженному охраннику грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU