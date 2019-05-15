2019-05-15T10:51:57+03:00
Общество

В новосибирских школах и детсадах не кормят детей с редкими болезнями

Новосибирск может стать первым регионом, где для детей с целиакией и муковисцидозом организуют доставку еды
Ульяна ДЖАНКОВА
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Круглый стол посвящен проблемам питания детей с с целиакией и муковисцидозом в школах и детских садахКруглый стол посвящен проблемам питания детей с с целиакией и муковисцидозом в школах и детских садахФото: Даба ДАБАЕВ
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Об этом шла речь на круглом столе «Вопросы питания в школьных и дошкольных учреждениях». Полезный диалог инициировала Общественная палата Новосибирской области и Институт гигиены. На встречу пришли представители региональной и городской власти, общественности и родители.

Десять лет сообщество матерей борется за права своих детей. Ребятишкам с ферментопатиями требуется особенно тщательно составлять меню и отбирать продукты: обычная еда для них — яд, так как содержит глютен. Проблема в том, что в учебных заведениях Новосибирска нет возможности обеспечить питанием детей с целиакией и муковисцидозом.

— Не учтен вопрос контроля, а это — основное. Молочные продукты, которые закупают в школы и сады — все со скрытым глютеном. Мы, родители, сами складываемся деньгами, покупаем домашние тесты за полторы тысячи рублей и проверяем еду. То, что на коробках пишут «без глютена» — все это маркетинговый ход, — делятся родители.

Обычную еду, что дают в садах и школах этим детям нельзя, а свою по закону приносить запрещено: дети ходят либо с сухпайком, либо голодные.

В ближайшее время будет создана рабочая группа из числа представителей профильных ведомств и общественников. Принято решение на первом заседании обсудить вопрос подвоза специальной еды в образовательные учреждения, на базе Института гигиены планируют разработать корректное меню, куда включат блюда из тех продуктов, что допустимы для детей с такими заболеваниями.

-В регионе есть программа развития образования. Но там проблем в части организации питания таких детей. Нам нужно создать эту систему: в рамках основной программы отработать этот недостающий элемент и включить его.

Общественная палата продолжит активно курировать эту тему, — подчеркнула заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Елена Потеряева.

Первое заседание рабочей группы состоится 22 мая в мэрии Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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