Поиздевались и выкинули в помойку: кошке Мышке со сломанными лапками собирают деньги на лечение

15 Май 10:31 2019-05-15T10:31:56+03:00

На лечение покалеченного животного требуется не меньше 60 тысяч рублей

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Кошку нашли в ужасном состоянии на одной из свалок в городе Татарске Новосибирской области.

— Позавчера к нам в приют попала маленькая кошка, привезла ее из Татарска девушка, которая там занимается помощью бездомным животным. Над кошкой изрядно поиздевались живодеры. Ей переломали все четыре лапы, а после выкинули на помойку. В Татарске всего две клиники и там нет рентгена и всего остального. Все, что смогли сделать, это только наложить гипс. Котейка, которую назвали Мышкой, проехала 500 километров и терпела 8 часов до Новосибирска, чтобы ей могли здесь помочь,- рассказала «КП» — Новосибирск» руководитель новосибирского приюта для домашних животных «Кошкино Лукошко» Алена Святова.

у животного оказались переломы всех четырех лап. Фото: Алена Святова.

Она добавила, что животное еще маленькое, котенок шести — семи месяцев.

— Вчера ее осмотрел врач, травмы там адские просто, у бедняжки на двух лапах переломы в двух местах. Но, несмотря на тяжелое состояние, ее взялись оперировать и ходить она конечно будет. Операция пройдет в два этапа, по две лапы собирать будут, иначе кошка не выдержит, — отметила Алена, уточнив, что на лечение котейки требуется порядка 60 тысяч рублей.

Всем, кто хочет и может помочь бедному животному, за более подробной информацией могут звонить по телефону: 8- 953- 861-28-82.

На лечение кошки в приюте сейчас собирают деньги. Фото: Алена Святова.

ИСТОЧНИК KP.RU