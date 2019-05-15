Все засыпало: в Новосибирске пошел град

15 Май 10:17 2019-05-15T10:46:36+03:00

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Похолодание, которое пришло в Новосибирск, преподнесло горожанам неприятный сюрприз: в столице Сибири пошел град. Да такой, что комочки льда и снега залетали прямо в открытые окна.

Синоптик обещали осадки еще в начале недели.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Заберите меня, пожалуйста, туда, где тепло, солнечно и в середине мая хотя бы плюс 20! Я замерзаю, - жалуются сибиряки в соцсетях.

ksenyakosacheva На Новосибирск обрушился град

Прогноз синоптиков на остаток дня таков: вечером и ночью возможен мокрый снег. А вот в четверг, 16 мая, погода начнет улучшаться.

Град застал сибиряков на улице в серелине дня.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Днем в Новосибирске будет плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14 градусов. Ночью похолодает до минус 3 - плюс 2 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - При этом осадков не будет: ожидается солнечный день с порывами ветра до 15 метров в секунду.

На улице совсем не весенняя погода.Фото: Даба ДАБАЕВ

А вот в субботу, 18 мая, в город вернется настоящее весеннее тепло: воздух днем прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708776" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске прошел сильный град.

ИСТОЧНИК KP.RU