Все засыпало: в Новосибирске пошел град
Похолодание, которое пришло в Новосибирск, преподнесло горожанам неприятный сюрприз: в столице Сибири пошел град. Да такой, что комочки льда и снега залетали прямо в открытые окна.
Синоптик обещали осадки еще в начале недели.Фото: Даба ДАБАЕВ
- Заберите меня, пожалуйста, туда, где тепло, солнечно и в середине мая хотя бы плюс 20! Я замерзаю, - жалуются сибиряки в соцсетях.
Прогноз синоптиков на остаток дня таков: вечером и ночью возможен мокрый снег. А вот в четверг, 16 мая, погода начнет улучшаться.
Град застал сибиряков на улице в серелине дня.Фото: Даба ДАБАЕВ
- Днем в Новосибирске будет плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 9 - плюс 14 градусов. Ночью похолодает до минус 3 - плюс 2 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - При этом осадков не будет: ожидается солнечный день с порывами ветра до 15 метров в секунду.
На улице совсем не весенняя погода.Фото: Даба ДАБАЕВ
А вот в субботу, 18 мая, в город вернется настоящее весеннее тепло: воздух днем прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов.
В Новосибирске прошел сильный град.
ИСТОЧНИК KP.RU