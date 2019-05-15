Аттракциона не будет: прокуратура запретила рубить лес ради бассейнов в «Сосновом бору»

15 Май 09:03 2019-05-15T09:03:08+03:00

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Прокуратура Новосибирска нашла нарушения при установке бассейнов на территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор».

— Проверка показала, что в марте 2019 года парк арендовал на 10 лет у компании ООО «Контек-Нск» игровое оборудование аттракцион «Аквапарк». По договору аренды, на земельном участке, предоставленном парку в бессрочное пользование, планировалось установить два открытых бассейнов. Однако стало известно, что договор аренды не соответствуют и даже нарушает лесное законодательство. Как выяснилось, земельный участок, на котором начали вырубать деревья, чтобы поставить бассейны, входит в состав городских лесов, которые относятся законом к защитным лесам. А размещение крытых бассейнов и открытых бассейнов для плавания в городских лесах не допускается, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В результате противоправных действий парка были нарушены права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

— Чтобы устранить нарушения, прокуратура города вынесла представление мэру. Сейчас оно находится на рассмотрении. Также должностным лицам — начальнику главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска и директору МБУК «ПКиО «Сосновый бор» были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона при рубке деревьев на территории «Соснового бора», — отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой города предъявлено исковое заявление к «ПКиО «Сосновый бор» о признании действий незаконными и возложении обязанностей по использованию земельного участка в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, в том числе прекратить работы по устройству бассейнов.

Ситуация с вырубкой леса взята прокуратурой города на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU