2019-05-15T08:46:52+03:00
Общество

Машину под арест: чиновница пойдет под суд за кражу 500 тысяч из бюджета

Экс-чиновница завысила себе зарплату, украв из бюджета более полумиллиона рублей
Надежда ЯРКОВА
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Машину чиновницы арестовали в счет погашения причиненного ущерба.Машину чиновницы арестовали в счет погашения причиненного ущерба.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывшая заместитель главы администрации Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области попалась на мошенничестве с бюджетными деньгами.

— Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая показала, что с января по декабрь 2017 года замглавы сельсовета периодически похищала деньги со счета администрации муниципального образования. Получив электронную цифровую подпись главы сельсовета, она сама проводила бухгалтерское сопровождение операций по счетам муниципалитета, в том числе передавала в региональное управление казначейства сведения о начисленной служащим зарплаты, и себе в том числе, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Пользуясь своим служебным положением, она предоставляла недостоверные, завышенные сведения о размере своей заработной платы. Таким образом, ей удалось украсть из бюджета более 520 тысяч рублей.

— Во время расследования уголовного дела обвиняемая частично погасила ущерб — чуть более 300 тысяч рублей. Кроме того, для возмещения причиненного бюджету ущерба суд наложил арест на машину чиновницы.

Женщина обвиняется по статье — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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