2019-05-15T08:49:29+03:00
Происшествия

Выскочил на мигающий желтый: 10-летний мальчик оказался под колесами «Хонды» в центре города

Авария с 10-летним ребенком произошла во вторник, 14 мая в Центральном районе
Надежда ЯРКОВА
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Пожилой мужчина на "Хонде" сбил ребенка. Фото: городского ГИБДД.Пожилой мужчина на "Хонде" сбил ребенка. Фото: городского ГИБДД.
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На улице Мичурина пожилой мужчина на «Хонде» сбил школьника, который решил перейти дорогу на мигавший желтый свет.

— Авария произошла в 13:20 в Центральном районе. 70-летний пенсионер за рулем Honda Civic ехал по Мичурина со стороны Писарева в сторону Некрасова. Рядом с трамвайными путями, на перекрестке с улицей Достоевского возле дома №33, он сбил малолетнего пешехода. Мальчик переходил улицу по пешеходному переходу на мигающий желтый сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

С места аварии мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

— Водитель «Хонды» в момент ДТП был трезв, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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