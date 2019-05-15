Засудили за сломанный палец: новосибирский детсад заплатил 50 тысяч рублей за то, что пострадал 2-летний мальчик

15 Май 07:27 2019-05-15T11:02:30+03:00

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Двухлетний ребенок во время игры сломал себе палец в группе «Страна чудес» в частном детском саду. Его родители подали иск в суд.

— В прокуратуру Калининского района поступило обращение о травме — переломе пальца двухлетнего мальчика. Это случилось, когда он находился в частном детском саду «Страна чудес». Проведенная в детсаду проверка показала, что «Страна чудес» является по документам даже не детским садом, а группой по присмотру и уходу за детьми, организованная индивидуальным предпринимателем. А ребенок в тот день получил травму из-за недосмотра воспитателя, — рассказала Вероника Аникина, старший помощник прокурора Калининского района.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения требований СанПиН по содержанию и организации режима работы дошкольников, которые распространяются на любые учреждения по присмотру и уходу за детьми.

— В интересах ребенка, в связи с травмой, которую он получил, прокурор обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда. Калининский районный суд удовлетворил иск, взыскав компенсацию в 50 тысяч рублей, — отметила помощник прокурора, добавив, что решение уже вступило в законную силу и исполнено ответчиком в полном объеме.

Также индивидуальный предприниматель — владелец детсада, привлечен судом к административной ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наказанием было приостановление работы сада.

В прокуратуре уточнили, что позже нарушения в группе по присмотру и уходу за детьми были устранены, сейчас дети спокойно продолжают посещать этот детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU