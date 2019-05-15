2019-05-15T11:02:30+03:00
Общество

Засудили за сломанный палец: новосибирский детсад заплатил 50 тысяч рублей за то, что пострадал 2-летний мальчик

Новосибирский частный детский сад выплатил компенсацию за моральную травму своему подопечному
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Малыш сломал палец в детском саду.Малыш сломал палец в детском саду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Двухлетний ребенок во время игры сломал себе палец в группе «Страна чудес» в частном детском саду. Его родители подали иск в суд.

— В прокуратуру Калининского района поступило обращение о травме — переломе пальца двухлетнего мальчика. Это случилось, когда он находился в частном детском саду «Страна чудес». Проведенная в детсаду проверка показала, что «Страна чудес» является по документам даже не детским садом, а группой по присмотру и уходу за детьми, организованная индивидуальным предпринимателем. А ребенок в тот день получил травму из-за недосмотра воспитателя, — рассказала Вероника Аникина, старший помощник прокурора Калининского района.

Также в ходе проверки были выявлены нарушения требований СанПиН по содержанию и организации режима работы дошкольников, которые распространяются на любые учреждения по присмотру и уходу за детьми.

— В интересах ребенка, в связи с травмой, которую он получил, прокурор обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда. Калининский районный суд удовлетворил иск, взыскав компенсацию в 50 тысяч рублей, — отметила помощник прокурора, добавив, что решение уже вступило в законную силу и исполнено ответчиком в полном объеме.

Также индивидуальный предприниматель — владелец детсада, привлечен судом к административной ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наказанием было приостановление работы сада.

В прокуратуре уточнили, что позже нарушения в группе по присмотру и уходу за детьми были устранены, сейчас дети спокойно продолжают посещать этот детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить