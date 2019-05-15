В Новосибирске проходит акция «Слова Победы»
Хоть 9 мая позади, у сибиряков есть замечательная возможность почтить память своих бабушек и девушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Центр патриотического воспитания Новосибирской области проводит акцию «Слова Победы». Цель ее - выбрать слова, которые станут символом Победы в 2019 году.
- Для участия в акции нужно вступить в группу Центра патриотического воспитания Новосибирской области, сделать репост о проведении самой акции и выбрать слово, символизирующее для вас Победу, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Также нужно сделать фотографию и разместить ее на своей странице и указать хештеги акции и ваше выбранное слово.
Уже в среду, 15 мая, в столице Сибири выберут победителей акции.
ИСТОЧНИК KP.RU