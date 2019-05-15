2019-05-15T06:15:18+03:00
Общество

В Новосибирске проходит акция «Слова Победы»

Сибиряки могут поблагодарить своих предков, защищавших страну в Великой Отечественной войне
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцы смогут почтить память своих предков и сказать, что для них значит Победа.Новосибирцы смогут почтить память своих предков и сказать, что для них значит Победа.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Хоть 9 мая позади, у сибиряков есть замечательная возможность почтить память своих бабушек и девушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Центр патриотического воспитания Новосибирской области проводит акцию «Слова Победы». Цель ее - выбрать слова, которые станут символом Победы в 2019 году.

- Для участия в акции нужно вступить в группу Центра патриотического воспитания Новосибирской области, сделать репост о проведении самой акции и выбрать слово, символизирующее для вас Победу, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Также нужно сделать фотографию и разместить ее на своей странице и указать хештеги акции и ваше выбранное слово.

Уже в среду, 15 мая, в столице Сибири выберут победителей акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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