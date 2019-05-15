Крики и пламя: в Октябрьском районе огонь уничтожил дом и перекинулся на другой
Вчера вечером, 14 мая на улице Крамского в Октябрьском районе вспыхнули два частных дома №10 и №12. На месте работали несколько пожарных расчетов.
— Десятый дом сгорел полностью, у двенадцатого выгорела крыша, также пострадали надворные постройки. Женщина, живущая в домах по соседству, рассказала, что днем из трубы дома №10 шел дым. Это ее насторожило, как оказалось не напрасно, через некоторое время дом вспыхнул, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на месте горения кричали люди, работали несколько пожарных расчетов, полиция и машины «скорой помощи». Пострадавших нет.
Напомним, МЧС в Новосибирской области был объявлен особый противопожарный режим, который действовал с 1 по 12 мая. С 13 мая его действие завершилось, однако муниципалитет предложил ввести противопожарный режим снова из-за частых пожаров в регионе.
Пожар перекинулся с одного дома на соседний.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Пожар в Октябрьском районе Новосибирска..
ИСТОЧНИК KP.RU