Крики и пламя: в Октябрьском районе огонь уничтожил дом и перекинулся на другой

15 Май 04:22 2019-05-15T07:42:44+03:00

По словам очевидцев, перед пожаром из трубы сгоревшего дома шел дым

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Вчера вечером, 14 мая на улице Крамского в Октябрьском районе вспыхнули два частных дома №10 и №12. На месте работали несколько пожарных расчетов.

— Десятый дом сгорел полностью, у двенадцатого выгорела крыша, также пострадали надворные постройки. Женщина, живущая в домах по соседству, рассказала, что днем из трубы дома №10 шел дым. Это ее насторожило, как оказалось не напрасно, через некоторое время дом вспыхнул, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на месте горения кричали люди, работали несколько пожарных расчетов, полиция и машины «скорой помощи». Пострадавших нет.

Напомним, МЧС в Новосибирской области был объявлен особый противопожарный режим, который действовал с 1 по 12 мая. С 13 мая его действие завершилось, однако муниципалитет предложил ввести противопожарный режим снова из-за частых пожаров в регионе.

Пожар перекинулся с одного дома на соседний.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708751" frameborder="0"></iframe> Пожар в Октябрьском районе Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU