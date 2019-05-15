Погода на день в Новосибирске: 15 мая обещают мокрый снег

15 Май 03:35 2019-05-15T03:35:16+03:00

Сегодня в городе ожидается дождь и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня в городе будет холодно, ожидается мокрый снег и дождь, а также северный, порывистый ветер.

— В среду, 15 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки ночью и утром в виде мокрого снега, днем дождя. Температура днем составит плюс 7-9 градусов, к ночи похолодает до минус 1 — плюс 1 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем дождя, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 6-11 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, при облачности до плюс 3 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь, температура будет до плюс 9 градусов днем и до 0 градусов ночью. Сегодня будет последний прохладный день после которого начнется постепенное возвращение тепла, к выходным в город вернется 20-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU