Погода на день в Новосибирске: 15 мая обещают мокрый снег
Сегодня в городе будет холодно, ожидается мокрый снег и дождь, а также северный, порывистый ветер.
— В среду, 15 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки ночью и утром в виде мокрого снега, днем дождя. Температура днем составит плюс 7-9 градусов, к ночи похолодает до минус 1 — плюс 1 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 16 метров в секунду.
По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем дождя, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 6-11 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, при облачности до плюс 3 градусов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь, температура будет до плюс 9 градусов днем и до 0 градусов ночью. Сегодня будет последний прохладный день после которого начнется постепенное возвращение тепла, к выходным в город вернется 20-градусная жара.
ИСТОЧНИК KP.RU