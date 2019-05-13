2019-05-13T18:49:42+03:00
Общество

«Беспредел творится»: сотрудники магазина приняли покупателя за вора и протащили его по полу через весь супермаркет

В итоге выяснилось, что парень был ни при чем и ничего там не украл
Татьяна СОЛОВОВА
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Сотрудника магазина протащили невиновного парня по поду на глазах у покупателей.Сотрудника магазина протащили невиновного парня по поду на глазах у покупателей.
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Скандальное видео из магазина «Пятерочка» появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре – два сотрудника супермаркета, которые тащат покупателя через весь зал в подсобку.

- В главных ролях данного видео - администратор магазина и ни в чем неповинный молодой человек, которого без оснований заподозрили в краже. Его протащили по полу в присутствии других покупателей. В итоге у парня ничего не обнаружили и даже не извинились, - передают слова очевидца в группе.

Происходило все на глазах у покупателей, но никто из них не поспешил к парню на выручку. А сейчас пользователи соцсетей не сдерживают эмоции в комментариях:

- Одно слово — помойка, беспредел творится! В суд на подать парню нужно, - возмущаются одни.

- А что делать в такой ситуации? Если протащили, обшарили? Им за это что-то может быть? – интересуются вторые.

Но есть те, кто защищает сотрудников магазина:

- Просто достали воровать: заходят как к себе домой, берут то, что хотят, и идут на выход, - пишут они.

Сотрудники магазина приняли покупателя за вора и протащили его по полу через весь супермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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