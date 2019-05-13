«Беспредел творится»: сотрудники магазина приняли покупателя за вора и протащили его по полу через весь супермаркет
Скандальное видео из магазина «Пятерочка» появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре – два сотрудника супермаркета, которые тащат покупателя через весь зал в подсобку.
- В главных ролях данного видео - администратор магазина и ни в чем неповинный молодой человек, которого без оснований заподозрили в краже. Его протащили по полу в присутствии других покупателей. В итоге у парня ничего не обнаружили и даже не извинились, - передают слова очевидца в группе.
Происходило все на глазах у покупателей, но никто из них не поспешил к парню на выручку. А сейчас пользователи соцсетей не сдерживают эмоции в комментариях:
- Одно слово — помойка, беспредел творится! В суд на подать парню нужно, - возмущаются одни.
- А что делать в такой ситуации? Если протащили, обшарили? Им за это что-то может быть? – интересуются вторые.
Но есть те, кто защищает сотрудников магазина:
- Просто достали воровать: заходят как к себе домой, берут то, что хотят, и идут на выход, - пишут они.
Сотрудники магазина приняли покупателя за вора и протащили его по полу через весь супермаркет.
ИСТОЧНИК KP.RU